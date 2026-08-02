विमल कुमार मर्डर केस: पत्नी के आरोपों पर विधायक की सफाई, बिहार की राजनीति में मचा घमासान

डेहरी के विधायक राजवी रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने स्वीकार किया कि उनकी विमल कुमार से अक्सर बातचीत होती थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि दोनों के बीच केवल सरकारी कार्यों को लेकर ही चर्चा होती थी। विधायक ने कहा, "विमल कुमार की पत्नी मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगा रही हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।" उन्होंने आगे बताया कि शनिवार शाम भी उनकी विमल कुमार से बात हुई थी। इसके बाद रात में उनकी हत्या की सूचना मिली, जिससे वह स्तब्ध रह गए। सोनू सिंह ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।