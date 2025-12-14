माफियाओं की जमीन पर अब खुलेंगे स्कूल, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले- बिहार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक ही जगह…

Bihar News: बिहार की राजनीति में कानून-व्यवस्था और अपराध को लेकर एक बार फिर तीखा बयान सामने आया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब सिर्फ एक ही जगह बची है, वह है जेल। उन्होंने ऐलान किया कि जिस भी माफिया पर अपराध सिद्ध होगा, उसकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उस जमीन पर राज्य सरकार गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेगी।