पटना

माफियाओं की जमीन पर अब खुलेंगे स्कूल, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले- बिहार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक ही जगह…

Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में अपराधियों की जगह अब सिर्फ जेल है। जिन माफियाओं पर अपराध साबित होगा, उनकी जमीन जब्त कर उस पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 14, 2025

bihar politics

कार्यकर्ता सम्मान समारोह में सम्राट चौधरी सहित अन्य भाजपा नेता (फोटो - X@samrat4bjp)

Bihar News: बिहार की राजनीति में कानून-व्यवस्था और अपराध को लेकर एक बार फिर तीखा बयान सामने आया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब सिर्फ एक ही जगह बची है, वह है जेल। उन्होंने ऐलान किया कि जिस भी माफिया पर अपराध सिद्ध होगा, उसकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उस जमीन पर राज्य सरकार गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेगी।

कार्यकर्ता सम्मान समारोह से दिया सख्त संदेश

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रविवार को पटना के स्काउट और गाइड मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम भाजपा विधायक और मंत्री नितिन नवीन की ओर से आयोजित किया गया था। मंच से बोलते हुए सम्राट चौधरी ने न सिर्फ कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट की, बल्कि विपक्ष खासकर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला।

माफिया की जमीन पर स्कूल का ऐलान

अपने संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस भी माफिया पर अपराध सिद्ध हो जाएगा, उसकी संपत्ति सरकार जब्त करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि ऐसी जमीनों पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनकी अवैध कमाई को समाज के हित में इस्तेमाल करना चाहती है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अलग-अलग तरह के माफिया सक्रिय रहे हैं, चाहे वह जमीन माफिया हों, बालू माफिया हों या शराब माफिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अलग-अलग तरीकों से अपराध करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार का इरादा साफ है कि माफिया राज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कानून-व्यवस्था पर गारंटी

गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ी गारंटी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में सिर्फ एक ही जगह है और वह है जेल। सरकार अपराधियों को जेल के भीतर रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी कि मां-बहनों से छेड़छाड़ या उन्हें परेशान करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को सीधे जेल भेजा जाएगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि महिला कॉलेजों, स्कूलों और अदालतों के आसपास हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके।

कांग्रेस पर तीखा हमला

सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी के चरित्र को पूरा देश पहचानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में वोट चोरी का झूठा आरोप लगाया था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस दावे को साबित कर सके।

Bihar news

Published on:

14 Dec 2025 05:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / माफियाओं की जमीन पर अब खुलेंगे स्कूल, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले- बिहार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक ही जगह…

