अब तारीख पर तारीख नहीं! बिहार में अपराधियों को सजा मिलने में नहीं होगी देरी, सम्राट चौधरी का नया प्लान तैयार

सरकार ने जिलेवार फास्ट-ट्रैक अदालतों की संख्या भी तय कर दी है। अकेले पटना में 8 अदालतें, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4 कोर्ट स्थापित होंगी। नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी में तीन-तीन अदालतें बनाई जाएंगी। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सीवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और खगड़िया में दो-दो फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित होंगी। वहीं नौगछिया और बगहा अनुमंडल के लिए एक-एक अदालत का भी प्रस्ताव है।