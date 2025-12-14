टाटा के गेस्ट हाउस से लालू की बेनामी संपत्ति तक… चिड़ियाघर के पास वाले बंगले की पूरी कहानी, जिसे सीज कर स्कूल बनाने का है प्लान

दरअसल, इस समय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दो बंगले चर्चा में हैं। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने के सरकारी आदेश के बाद, लालू प्रसाद के महुआ बाग स्थित बंगले की चर्चा तेज़ हो गई है। इस आलीशान बंगले को लेकर बिहार की सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा ने आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। इस बंगले पर चर्चा के बीच,आयकर विभाग ने 11 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर कई वर्षों से बंद पड़े चिड़ियाघर (शास्त्रीनगर) के पास स्थित बंगले को बेनामी संपत्ति के रूप में अंडर‑टेक करने का निर्देश दिया है। इनकम टैक्स पटना ने इसको लेकर प्रशासक नियुक्त किया। अब यह बंगला अगले 7 दिनों में सरकार का हो जाएगा।