14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

टाटा के गेस्ट हाउस से लालू की बेनामी संपत्ति तक… चिड़ियाघर के पास वाले बंगले की पूरी कहानी, जिसे सीज कर स्कूल बनाने का है प्लान

नीतीश सरकार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बंगला में सरकारी स्कूल खोलेगी। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद चिड़ियाघर के पास स्थित आलीशान बंगला की चर्चा तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 14, 2025

Lalu Yadav

लालू प्रसाद यादव (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

लालू जी की संपत्ति सीज कर उसमें बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद एक बार फिर लालू प्रसाद के बंगले पर चर्चा शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी का यह बयान तब सामने आया, जब पटना के प्राइम लोकेशन पर आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को अटैच किया। यह वही जमीन है, जिसे लेकर सुशील मोदी ने दावा किया था कि यह बेनामी संपत्ति लालू परिवार की है। हालांकि, कागजों पर इस बेनामी संपत्ति के मालिक लालू यादव नहीं हैं।

बंगला में बनेगा सकारी स्कूल

दरअसल, इस समय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दो बंगले चर्चा में हैं। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने के सरकारी आदेश के बाद, लालू प्रसाद के महुआ बाग स्थित बंगले की चर्चा तेज़ हो गई है। इस आलीशान बंगले को लेकर बिहार की सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा ने आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। इस बंगले पर चर्चा के बीच,आयकर विभाग ने 11 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर कई वर्षों से बंद पड़े चिड़ियाघर (शास्त्रीनगर) के पास स्थित बंगले को बेनामी संपत्ति के रूप में अंडर‑टेक करने का निर्देश दिया है। इनकम टैक्स पटना ने इसको लेकर प्रशासक नियुक्त किया। अब यह बंगला अगले 7 दिनों में सरकार का हो जाएगा।

क्या है बंगला की कहानी

सूत्रों के अनुसार, इस कोठी को एकीकृत बिहार में टाटा का गेस्ट हाउस माना जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1990 से 2000 तक यह बंगला टाटा कंपनी का दफ़्तर‑गेस्टहाउस था। चारा घोटाला केस के उजागर होने के बाद स्व. सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि यह बंगला लालू‑राबड़ी के शासनकाल में टाटा कंपनी का था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने कंपनी को विभिन्न प्रकार से फायदा पहुँचाकर उपकृत किया, और बदले में 2002 में इस बेशकीमती ज़मीन और मकान की खरीद दिखाई गई। उस समय बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं।

सुशील मोदी के आरोप

बीजेपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील मोदी ने इस बंगले को लेकर आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद ने 30 अक्टूबर 2002 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की 7,105 वर्ग फुट जमीन पर निर्मित इस कोठी को एक फर्जी कंपनी (जिसके निदेशक तेजस्वी सहित लालू परिवार के सदस्य हैं) के नाम पर खरीदा था। यह बंगला 5,348 वर्ग फुट में बना है।

ये भी पढ़ें

खान सर की शादी में लगा नेताओं का मेला! लेकिन चर्चा में आए तेज प्रताप यादव, सफेद कुर्ते में दिखाया अपना म्यूजिकल अंदाज
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

14 Dec 2025 03:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / टाटा के गेस्ट हाउस से लालू की बेनामी संपत्ति तक… चिड़ियाघर के पास वाले बंगले की पूरी कहानी, जिसे सीज कर स्कूल बनाने का है प्लान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.