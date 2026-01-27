नशे के लिए हैवान बना बेटा! पिता ने पैसे नहीं दिए तो लाठी से पीट-पीटकर मार डाला, 8 महीने बाद खुला मौत का राज

29 मई की शाम यानि घटना वाले दिन नन्हकू अपने पिता सिरी विंद के पास गया और नशे के लिए पैसे मांगे। उसके पिता पहले से ही बेटे की आदतों से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया। यह इनकार नन्हकू के अंदर छिपे शैतान को जगाने के लिए काफी था। उसने अपना आपा खो दिया और पास पड़ी एक लाठी उठा ली। उसने उस लाठी से बार-बार अपने पिता के चेहरे और सिर पर मारना शुरू कर दिया। जब बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े, तब भी नन्हकू ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे तब तक लाठी से मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।