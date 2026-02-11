पटना में सुबह-सुबह एनकाउंटर, रंगदारी वसूलने आया था वांटेड अपराधी सूर्या, STF ने मारी गोली

2026 में बिहार पुलिस का अपराधियों के खिलाफ यह पांचवां एनकाउंटर है। 2 जनवरी को खगौल में 20 मामलों के आरोपी मैनेजर राय के पैर में गोली लगी थी। 11 जनवरी को मनेर में कुख्यात नीतीश यादव को 'हाफ एनकाउंटर' में गोली लगी थी। 22 जनवरी को मसौढ़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहार इंचार्ज परमानंद यादव के पैर में गोली लगी थी। फरवरी की शुरुआत में वैशाली में पुलिस एनकाउंटर में 2 लाख रुपये का इनामी प्रिंस कुमार मारा गया था और अब पटना में गायघाट ब्रिज के नीचे सूर्या के पैर में गोली लगी है।