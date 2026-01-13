13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

भतीजी को गोद में लेकर खिलखिलाए तेज प्रताप, भाई तेजस्वी को दिया दही-चूड़ा भोज का न्योता, लालू-राबड़ी से लिया आशीर्वाद

Bihar Politics: 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव के आवास पर महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव न्योता लेकर राबड़ी आवास पहुंचे और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भोज में आने का आमंत्रण दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 13, 2026

bihar politics

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति इस बार सिर्फ तिल-गुड़ और दही-चूड़ा तक सीमित नहीं है। इस बार लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव अपने आवास पर दही-चूड़ा महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वह खुद नेताओं के पास जाकर उन्हें इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को आमंत्रण लेकर वह 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। जहां तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव से भेंट की।

लालू-राबड़ी से लिया आशीर्वाद

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा, "आज अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, माता जी राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया।"

भतीजी को गोद में खिलाया

इस मुलाकात के दौरान एक बहुत ही प्यारा और भावुक पल भी देखने को मिला। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की बेटी और अपनी भतीजी कात्यायनी को गोद में लिया। इस पल की एक तस्वीर शेयर करते हुए तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा कि आज उन्हें अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ। तस्वीर में तेज प्रताप दिल खोलकर हंसते हुए दिख रहे हैं।

दही-चूड़ा भोज के सियासी मायने

तेज प्रताप यादव ने इस बार अपने भोज को ऐतिहासिक करार दिया है। यह आयोजन पटना के 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर होने जा रहा है। इस भोज की खास बात यह है कि तेज प्रताप ने इसके लिए केवल अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि एनडीए सरकार के मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम छोटे-बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। भोज के बहाने तेज प्रताप यादव की एनडीए नेताओं से बढ़ती नजदीकियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

ये भी पढ़ें

पटना की गलियों में अब नहीं दिखेंगे झूलते तार और खंभे, जमीन के अंदर से बिजली सप्लाई करेगी नीतीश सरकार
पटना
bihar cabinet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

तेज प्रताप यादव

तेजस्वी यादव

Updated on:

13 Jan 2026 09:32 pm

Published on:

13 Jan 2026 09:29 pm

Hindi News / Bihar / Patna / भतीजी को गोद में लेकर खिलखिलाए तेज प्रताप, भाई तेजस्वी को दिया दही-चूड़ा भोज का न्योता, लालू-राबड़ी से लिया आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.