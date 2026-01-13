भतीजी को गोद में लेकर खिलखिलाए तेज प्रताप, भाई तेजस्वी को दिया दही-चूड़ा भोज का न्योता, लालू-राबड़ी से लिया आशीर्वाद

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति इस बार सिर्फ तिल-गुड़ और दही-चूड़ा तक सीमित नहीं है। इस बार लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव अपने आवास पर दही-चूड़ा महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वह खुद नेताओं के पास जाकर उन्हें इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को आमंत्रण लेकर वह 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। जहां तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव से भेंट की।