भतीजी को गोद में लेकर खिलखिलाए तेज प्रताप, भाई तेजस्वी को दिया दही-चूड़ा भोज का न्योता, लालू-राबड़ी से लिया आशीर्वाद

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति इस बार सिर्फ तिल-गुड़ और दही-चूड़ा तक सीमित नहीं है। इस बार लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव अपने आवास पर दही-चूड़ा महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वह खुद नेताओं के पास जाकर उन्हें इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को आमंत्रण लेकर वह 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। जहां तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव से भेंट की।
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा, "आज अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, माता जी राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया।"
इस मुलाकात के दौरान एक बहुत ही प्यारा और भावुक पल भी देखने को मिला। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की बेटी और अपनी भतीजी कात्यायनी को गोद में लिया। इस पल की एक तस्वीर शेयर करते हुए तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा कि आज उन्हें अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ। तस्वीर में तेज प्रताप दिल खोलकर हंसते हुए दिख रहे हैं।
तेज प्रताप यादव ने इस बार अपने भोज को ऐतिहासिक करार दिया है। यह आयोजन पटना के 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर होने जा रहा है। इस भोज की खास बात यह है कि तेज प्रताप ने इसके लिए केवल अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि एनडीए सरकार के मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम छोटे-बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। भोज के बहाने तेज प्रताप यादव की एनडीए नेताओं से बढ़ती नजदीकियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग