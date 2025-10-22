5 लाख का बीमा, 30 हजार महीना, बेटी के जन्म से इनकम प्लान… चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का महिलाओं से बड़ा वादा

तेजस्वी यादव ने कहा, “जीविका दीदियों का जितना शोषण हुआ है, उतना शायद किसी और वर्ग का नहीं हुआ। अब उनके साथ न्याय होगा। सरकार बनते ही सभी जीविका दीदियों को स्थाई कर उन्हें सरकारी दर्जा दिया जाएगा और वेतन 30 हजार प्रतिमाह किया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि जीविका दीदियों के काम को अब केवल महिलाओं की योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की ताकत के रूप में देखा जाएगा। तेजस्वी ने यह भी घोषणा की कि सभी जीविका दीदियों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर राज्य सरकार कराएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षा मिले।