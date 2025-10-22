5 लाख का बीमा, 30 हजार महीना, बेटी के जन्म से इनकम प्लान… चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का महिलाओं से बड़ा वादा

RJD नेता तेजस्वी यादव (Photo-ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़े वादे किए हैं। बुधवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने महिलाओं, जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में काम कर रही हर जीविका दीदी को सरकारी दर्जा, स्थायी नौकरी और प्रतिमाह 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने कहा, “जीविका दीदियों का जितना शोषण हुआ है, उतना शायद किसी और वर्ग का नहीं हुआ। अब उनके साथ न्याय होगा। सरकार बनते ही सभी जीविका दीदियों को स्थाई कर उन्हें सरकारी दर्जा दिया जाएगा और वेतन 30 हजार प्रतिमाह किया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि जीविका दीदियों के काम को अब केवल महिलाओं की योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की ताकत के रूप में देखा जाएगा। तेजस्वी ने यह भी घोषणा की कि सभी जीविका दीदियों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर राज्य सरकार कराएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षा मिले।
तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका समूह की दीदियों को अब से ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों के लोन पर ब्याज अब सरकार माफ करेगी। कोई भी दीदी अब कर्ज के बोझ से परेशान नहीं होगी। उन्हें ब्याज-मुक्त लोन मिलेगा ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जीविका समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए ‘माई-बहन मान योजना’ की बात एक बार फिर से दोहराई। इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को प्रति माह 2,500 रुपए, यानी सालाना 30,000 रुपए और 5 साल में कुल 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक नई योजना “बेटी इनकम योजना” लाई जाएगी, जिसके तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी कमाई तक की व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने कहा, “जब बेटी पैदा होगी तभी से सरकार उसकी शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी लेगी ताकि कोई बेटी गरीबी के कारण सपनों से समझौता न करे।”
तेजस्वी यादव ने कहा कि मां योजना के तहत गरीब महिलाओं को पक्का मकान, अन्न सुरक्षा, और आय की स्थायी व्यवस्था दी जाएगी। उन्होंने कहा, “हर मां को घर मिलेगा, हर बेटी को पढ़ाई मिलेगी, और हर दीदी को सम्मान मिलेगा, यही हमारा संकल्प है।”
तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों को भी स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा, “संविदा कर्मियों से दिनभर काम कराया जाता है, बिना कारण बताए सेवा समाप्त कर दी जाती है। उनके वेतन से 18 प्रतिशत जीएसटी काटा जाता है। यह अन्याय है। सरकार बनते ही हम सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे।” तेजस्वी ने यह भी कहा कि महिलाओं को छुट्टी और मातृत्व अवकाश का पूरा अधिकार दिया जाएगा।
