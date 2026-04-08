स्वास्थ्य विभाग पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- अस्पताल बिल्डिंग सिर्फ कमीशन के लिए, डॉक्टरों की जगह रहेंगे कबूतर

तेजस्वी यादव द्वारा शेयर किया गया वीडियो गया जी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है। इस वीडियो में एक नौजवान अपनी बीमार दादी (प्यारी देवी) को स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल से बाहर ले जाते हुए दिख रहा है, जबकि दादी को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद न तो कोई डॉक्टर समय पर आया और न ही उनके इलाज के लिए कोई इंतजाम किया गया। हालात तब और भी ज्यादा शर्मनाक हो गए जब मरीज की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया।