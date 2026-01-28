‘सवर्ण लड़की ने ना बोला तो जेल भेज देगा ये काला कानून’, UGC के नए नियमों का मनीष कश्यप ने किया विरोध

UGC New Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए समानता नियमों (Equity Rules 2026) का देश भर में विरोध हो रहा है। खासकर सवर्ण वर्ग के लोग इस नियम का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बिहार की सियासत और शैक्षणिक माहौल में भी बहस तेज हो गई है। जनसुराज नेता और चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी इन नियमों को लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे खुलकर 'काला कानून' बताते हुए दावा किया कि यह नियम छात्रों के बीच भेदभाव बढ़ाएगा और खासतौर पर सवर्ण वर्ग की छात्राओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।