‘आए हम बाराती…’ गाना बजाते हुए आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, बोली- अगली बार बुलडोजर आएगा

हत्या के आरोपियों के घर बैंड-बाजा लेकर पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)
Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने एक मर्डर केस में फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिससे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस बैंड-बाजे के साथ गांव में दाखिल हुई और तीनों फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाए। इस दौरान बैंड ने बॉलीवुड गाना "आए हम बाराती, बारात लेके…" बजाया। पुलिस ने सार्वजनिक घोषणा भी की, जिसमें साफ चेतावनी दी गई कि अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस बुलडोजर लेकर वापस आएगी और उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी।
यह कार्रवाई 20 नवंबर 2025 को ज्वेलरी कारोबारी हिमांशु कुमार की हत्या के सिलसिले में की गई थी। हिमांशु की देर रात पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार के अनुसार, हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और बेल्ट, लाठी और लकड़ी के फट्टों से उन पर हमला किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वैशाली पुलिस स्टेशन केस नंबर 831/25 के तहत दर्ज इस मामले में तीन स्थानीय युवकों, आकांशु कुमार, राहुल कुमार और गोलू को आरोपी बनाया गया है। हत्या के बाद से ही तीनों युवक इलाके से फरार हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
पुलिस टीम बैंड-बाजे के साथ नारायणपुर दुमदुमा गांव पहुंची। जैसे ही गांव वालों ने बैंड की आवाज सुनी, उन्हें लगा कि यह कोई शादी की बारात है या कोई जश्न मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में दर्जनों लोग यह नजारा देखने के लिए जमा हो गए। यह भ्रम तब टूटा जब पुलिस वालों ने दस्तावेज निकाले और हिमांशु हत्याकांड के तीनों नामजद आरोपियों के घरों की दीवारों पर नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया।
टीम का नेतृत्व SI दीपक कुमार कर रहे थे। पोस्टर चिपकाने के बाद, पुलिस ने लाउडस्पीकर से अनाउंस किया, “नामजद आरोपी, वे कहीं भी हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे 7 दिनों के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर दें। नहीं तो, पुलिस संपत्ति जब्त करने और दूसरी कड़ी कार्रवाई करेगी। अगली बार बैंड बाजा नहीं, बल्कि कुर्की जब्ती के लिए बुलडोजर आएगा।” अनाउंसमेंट के बाद, पुलिस टीम ने गांव में निरीक्षण भी किया। वैशाली पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार फरार हैं और उनके परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक शेमिंग मॉडल अपनाया गया।
