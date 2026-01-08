8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

‘आए हम बाराती…’ गाना बजाते हुए आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, बोली- अगली बार बुलडोजर आएगा

Bihar News: बिहार पुलिस ने वैशाली में हिमांशु हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। बैंड-बाजे के साथ गांव पहुंची पुलिस टीम ने आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया और संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 08, 2026

bihar news

हत्या के आरोपियों के घर बैंड-बाजा लेकर पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने एक मर्डर केस में फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिससे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस बैंड-बाजे के साथ गांव में दाखिल हुई और तीनों फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाए। इस दौरान बैंड ने बॉलीवुड गाना "आए हम बाराती, बारात लेके…" बजाया। पुलिस ने सार्वजनिक घोषणा भी की, जिसमें साफ चेतावनी दी गई कि अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस बुलडोजर लेकर वापस आएगी और उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी।

आरोपी अभी भी फरार

यह कार्रवाई 20 नवंबर 2025 को ज्वेलरी कारोबारी हिमांशु कुमार की हत्या के सिलसिले में की गई थी। हिमांशु की देर रात पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार के अनुसार, हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और बेल्ट, लाठी और लकड़ी के फट्टों से उन पर हमला किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वैशाली पुलिस स्टेशन केस नंबर 831/25 के तहत दर्ज इस मामले में तीन स्थानीय युवकों, आकांशु कुमार, राहुल कुमार और गोलू को आरोपी बनाया गया है। हत्या के बाद से ही तीनों युवक इलाके से फरार हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

बैंड-बाजे के साथ एंट्री, गांव में जमा हो गई भीड़

पुलिस टीम बैंड-बाजे के साथ नारायणपुर दुमदुमा गांव पहुंची। जैसे ही गांव वालों ने बैंड की आवाज सुनी, उन्हें लगा कि यह कोई शादी की बारात है या कोई जश्न मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में दर्जनों लोग यह नजारा देखने के लिए जमा हो गए। यह भ्रम तब टूटा जब पुलिस वालों ने दस्तावेज निकाले और हिमांशु हत्याकांड के तीनों नामजद आरोपियों के घरों की दीवारों पर नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया।

पुलिस की घोषणा - सरेंडर करो या संपत्ति जब्त होगी

टीम का नेतृत्व SI दीपक कुमार कर रहे थे। पोस्टर चिपकाने के बाद, पुलिस ने लाउडस्पीकर से अनाउंस किया, “नामजद आरोपी, वे कहीं भी हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे 7 दिनों के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर कर दें। नहीं तो, पुलिस संपत्ति जब्त करने और दूसरी कड़ी कार्रवाई करेगी। अगली बार बैंड बाजा नहीं, बल्कि कुर्की जब्ती के लिए बुलडोजर आएगा।” अनाउंसमेंट के बाद, पुलिस टीम ने गांव में निरीक्षण भी किया। वैशाली पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार फरार हैं और उनके परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक शेमिंग मॉडल अपनाया गया।

ये भी पढ़ें

तीन लाख करोड़ कर्ज में डूबे राज्य में 500 करोड़ की बर्बादी क्यों? बिहार निवास तोड़ने पर RJD ने उठाया सवाल
पटना
बिहार निवास

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

08 Jan 2026 02:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘आए हम बाराती…’ गाना बजाते हुए आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, बोली- अगली बार बुलडोजर आएगा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.