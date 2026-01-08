‘आए हम बाराती…’ गाना बजाते हुए आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, बोली- अगली बार बुलडोजर आएगा

यह कार्रवाई 20 नवंबर 2025 को ज्वेलरी कारोबारी हिमांशु कुमार की हत्या के सिलसिले में की गई थी। हिमांशु की देर रात पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार के अनुसार, हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और बेल्ट, लाठी और लकड़ी के फट्टों से उन पर हमला किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वैशाली पुलिस स्टेशन केस नंबर 831/25 के तहत दर्ज इस मामले में तीन स्थानीय युवकों, आकांशु कुमार, राहुल कुमार और गोलू को आरोपी बनाया गया है। हत्या के बाद से ही तीनों युवक इलाके से फरार हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।