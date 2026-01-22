भोजपुरी गानों पर वर्दी में ठुमके, पासिंग आउट परेड के बाद डांस का वीडियो वायरल, कमांडेंट ने थमाया नोटिस

दरअसल यह वीडियो सहरसा जिले से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में महिला होमगार्ड भोजपुरी गाना पर डांस करते दिख रही हैं। वीडियो बरियाही होमगार्ड कैंप का और 20 जनवरी का बताया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद होमगार्ड कमांडेंट ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 20 जनवरी को कटिहार जिले की रहने वाली 179 महिला गृहरक्षक का ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा हुआ था। इसके साथ ही पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।