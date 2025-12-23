दरोगा जी चाय की दुकान पर ले रहे थे घूस! तभी निगरानी ने बिछा दिया जाल, 40 हजार रिश्वत लेते SI गिरफ्तार

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच निगरानी विभाग ने एक और भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा है। सिवान जिला के सिसवन थाना में पदस्थापित एक दरोगा को चाय की दुकान पर 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ स्थानीय इलाके में, बल्कि पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोपी दरोगा की पहचान कन्हैया कुमार सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें अब पटना ले जाकर पूछताछ की जा रही है।