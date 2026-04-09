पति परदेस में, पत्नी प्रेमी के संग… पकड़े जाने पर मिली सजा, पिलर से बांधकर प्रेग्नेंट महिला पर बरसाए कोड़े

Bihar News:बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के गुरही पंचायत (वार्ड नंबर 9) में एक प्रेमी जोड़े को पहले रस्सियों की मदद से खंभे से बांध दिया गया। इसके बाद, एक वार्ड सदस्य ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और कांटेदार टहनियों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की। इस पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन पीड़ितों को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला को जानवरों की तरह पीटा जा रहा था, वह कथित तौर पर तीन महीने की गर्भवती है।