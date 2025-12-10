Viral Video: नियम सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए? बीच सड़क दारोगा से भिड़ गई महिला, ट्रैफिक रूल का पढ़ाया पाठ

पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब डाकबंगला चौराहे पर कोतवाली थाना की गश्ती गाड़ी गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से प्रवेश कर रही थी। गाड़ी में तैनात थीं दारोगा कुमारी पल्लवी। उसी दौरान सामने से आ रही एक महिला कार चालक ने पुलिस गाड़ी को रॉन्ग साइड आते देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। महिला सीधे पुलिस वाहन के पास पहुंची और दारोगा से सवाल पूछने लगी, “अगर यही गलती मैंने की होती तो क्या आप मुझे छोड़ देतीं? चालान बनता या नहीं?”