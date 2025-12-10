10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Viral Video: नियम सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए? बीच सड़क दारोगा से भिड़ गई महिला, ट्रैफिक रूल का पढ़ाया पाठ

Viral Video: पटना पुलिस की एक गाड़ी ने गलत यू-टर्न लिया और एक महिला की कार से टकराने से बाल-बाल बची। महिला चुप नहीं रही और उसने पुलिस वालों को ट्रैफिक नियमों के बारे में लेक्चर दिया। यह बहस करीब आधे घंटे तक चली।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 10, 2025

viral video

बीच सड़क महिला और दारोगा के बीच बहस (फोटो-स्क्रीन ग्रैब)

Viral video: पटना के सबसे व्यस्त डाकबंगला चौराहे पर मंगलवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने ट्रैफिक नियमों, पुलिसिंग और आम नागरिकों के अधिकारों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बीच सड़क एक महिला कार चालक और कोतवाली थाना की दारोगा के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो देखकर पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक नियम सबके लिए समान हैं या वर्दी वालों के लिए अलग?

रॉन्ग साइड से आई पुलिस गाड़ी, महिला ने बीच सड़क रोकी कार

पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब डाकबंगला चौराहे पर कोतवाली थाना की गश्ती गाड़ी गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से प्रवेश कर रही थी। गाड़ी में तैनात थीं दारोगा कुमारी पल्लवी। उसी दौरान सामने से आ रही एक महिला कार चालक ने पुलिस गाड़ी को रॉन्ग साइड आते देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। महिला सीधे पुलिस वाहन के पास पहुंची और दारोगा से सवाल पूछने लगी, “अगर यही गलती मैंने की होती तो क्या आप मुझे छोड़ देतीं? चालान बनता या नहीं?”

30 मिनट तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा, जुट गई भीड़

महिला और दारोगा के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि करीब 30 मिनट तक चौराहे पर सड़क जाम जैसी स्थिति बन गई। राहगीर, ऑटो चालक, बाइक सवार सब रुककर इस नजारे को देखने लगे। महिला लगातार पुलिस के दोहरे रवैये पर सवाल उठाती रही। वह बार-बार यही दोहराती दिखी कि नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं… फिर पुलिस क्यों रॉन्ग साइड से चल रही है?

महिला बोली - हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता?

वीडियो में महिला कहती दिख रही है कि अगर पुलिस की इस गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या तब भी आम आदमी को ही दोषी बनाया जाता? उसका सीधा सवाल था कि अगर पुलिस खुद नियम तोड़ेगी, तो जनता से क्या उम्मीद रखेगी?

बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने महिला को थाने ले जाने का फैसला किया। महिला को कोतवाली थाना लाया गया, जहां दारोगा और महिला, दोनों की बात सुनी गई। कुछ देर तक थाने में भी बहस चलती रही। इस पूरे मामले में न तो महिला की ओर से कोई लिखित शिकायत दी गई और न ही पुलिस की ओर से कोई FIR दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

बिहार बनेगा देश का सबसे सख्त ट्रैफिक नियम वाला राज्य? सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान रेडी, जानिए क्या-क्या बदलेगा
पटना
Samrat Chaudhary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

10 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Bihar / Patna / Viral Video: नियम सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए? बीच सड़क दारोगा से भिड़ गई महिला, ट्रैफिक रूल का पढ़ाया पाठ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.