Viral Video: नियम सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए? बीच सड़क दारोगा से भिड़ गई महिला, ट्रैफिक रूल का पढ़ाया पाठ

बीच सड़क महिला और दारोगा के बीच बहस (फोटो-स्क्रीन ग्रैब)
Viral video: पटना के सबसे व्यस्त डाकबंगला चौराहे पर मंगलवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने ट्रैफिक नियमों, पुलिसिंग और आम नागरिकों के अधिकारों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बीच सड़क एक महिला कार चालक और कोतवाली थाना की दारोगा के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो देखकर पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक नियम सबके लिए समान हैं या वर्दी वालों के लिए अलग?
पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब डाकबंगला चौराहे पर कोतवाली थाना की गश्ती गाड़ी गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से प्रवेश कर रही थी। गाड़ी में तैनात थीं दारोगा कुमारी पल्लवी। उसी दौरान सामने से आ रही एक महिला कार चालक ने पुलिस गाड़ी को रॉन्ग साइड आते देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। महिला सीधे पुलिस वाहन के पास पहुंची और दारोगा से सवाल पूछने लगी, “अगर यही गलती मैंने की होती तो क्या आप मुझे छोड़ देतीं? चालान बनता या नहीं?”
महिला और दारोगा के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि करीब 30 मिनट तक चौराहे पर सड़क जाम जैसी स्थिति बन गई। राहगीर, ऑटो चालक, बाइक सवार सब रुककर इस नजारे को देखने लगे। महिला लगातार पुलिस के दोहरे रवैये पर सवाल उठाती रही। वह बार-बार यही दोहराती दिखी कि नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं… फिर पुलिस क्यों रॉन्ग साइड से चल रही है?
वीडियो में महिला कहती दिख रही है कि अगर पुलिस की इस गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या तब भी आम आदमी को ही दोषी बनाया जाता? उसका सीधा सवाल था कि अगर पुलिस खुद नियम तोड़ेगी, तो जनता से क्या उम्मीद रखेगी?
बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने महिला को थाने ले जाने का फैसला किया। महिला को कोतवाली थाना लाया गया, जहां दारोगा और महिला, दोनों की बात सुनी गई। कुछ देर तक थाने में भी बहस चलती रही। इस पूरे मामले में न तो महिला की ओर से कोई लिखित शिकायत दी गई और न ही पुलिस की ओर से कोई FIR दर्ज की गई।
