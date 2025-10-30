Chhath Puja 2025: 6 साल की अनन्या ने छठ का कठिन व्रत रख दिखाया अटूट संकल्प, मासूम की भक्ति से भावविभोर हुआ पूरा गांव

छोटी सी उम्र में अनन्या ने सूर्य देव और छठी मैया की उपासना पूरी विधि-विधान से की। जब उसने सेंदूर नदी के तट पर अपने नन्हे हाथों से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया तो वहां उपस्थित हर आंख खुशी से नम हो उठीं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इतनी कम उम्र में इतनी गहरी श्रद्धा और अनुशासन देखना विरले ही होता है। इस बालिका ने दिखा दिया कि भक्ति उम्र की नहीं, मन की होती है। रामानुजगंज के एक निजी विद्यालय की यूकेजी छात्रा यह नन्ही साधिका आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। लोग इसे समाज के लिए एक मिसाल के रूप में देख रहे हैं।