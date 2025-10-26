BJP नेता की दर्दनाक मौत… मधुमक्खियों के हमले से गई जान, खुद भी डॉक्टर था मृतक, इलाके में शोक की लहर

BJP नेता की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Surajpur News: ग्राम पंचायत गोविंदपुर कुम्दा कॉलरी में दवा दुकान के साथ क्लीनिक का संचालन करने वाले भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की शनिवार को मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई है।
ग्राम गोविंदपुर कुम्दा कॉलरी निवासी 48 वर्षीय सुशांत विश्वास पिता प्रिय नाथ विश्वास शनिवार को दोपहर करमपुर बस्ती के माझापारा में मरीज को इंजेक्शन लगाने गए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इसी हाल में वे किसी तरह से सीधे अपने क्लीनिक पहुंचे और दवा खोजने लगे।
दवा नहीं मिलने के बाद वे परिचित का सहयोग लेकर बिश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनका पल्स लगातार गिर रहा था, जिस पर चिकित्सक ने उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया। अंबिकापुर में लाइफ लाइन अस्पताल में चिकित्सक ने उपचार की प्रक्रिया शुरू की ही थी कि उनकी मौत हो गई। दरअसल मधुमक्खियों ने उनके पेट, सिर सहित मसूड़े में कई जगहों पर काट लिया था। चिकित्सकों के मुताबिक मसूढ़े का जहर तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में फैला और दोपहर तीन बजे उनकी मौत हो गई।
डॉक्टरी पेशे से अनुभव के आधार पर लंबे समय से जुड़े सुशांत विश्वास का ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ थी। प्रैक्टिस के साथ कुम्दा कॉलोनी में ही जय महामाया दवा दुकान का भी संचालन वे पिछले 35 वर्षों से कर रहे थे। उनका एक बीस वर्ष का पुत्र है, जो राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है। पत्नी संपा विश्वास गोविंदपुर पंचायत की उपसरपंच हैं।
सुशांत विश्वास मूलत: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निवासी थे। उनके शव को फिलहाल बिश्रामपुर अस्पताल के मरच्यूरी में रखवाया गया है। पुत्र के राजस्थान से लौटने के बाद रविवार को स्थानीय मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना से गोविंदपुर कुम्दा कालोनी में शोक का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग