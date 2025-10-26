BJP नेता की दर्दनाक मौत… मधुमक्खियों के हमले से गई जान, खुद भी डॉक्टर था मृतक, इलाके में शोक की लहर

दवा नहीं मिलने के बाद वे परिचित का सहयोग लेकर बिश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनका पल्स लगातार गिर रहा था, जिस पर चिकित्सक ने उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया। अंबिकापुर में लाइफ लाइन अस्पताल में चिकित्सक ने उपचार की प्रक्रिया शुरू की ही थी कि उनकी मौत हो गई। दरअसल मधुमक्खियों ने उनके पेट, सिर सहित मसूड़े में कई जगहों पर काट लिया था। चिकित्सकों के मुताबिक मसूढ़े का जहर तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में फैला और दोपहर तीन बजे उनकी मौत हो गई।