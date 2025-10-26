Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

BJP नेता की दर्दनाक मौत… मधुमक्खियों के हमले से गई जान, खुद भी डॉक्टर था मृतक, इलाके में शोक की लहर

BJP leader dies: दवा दुकान के साथ क्लीनिक का संचालन करने वाले भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की शनिवार को मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Khyati Parihar

Oct 26, 2025

BJP नेता की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

BJP नेता की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Surajpur News: ग्राम पंचायत गोविंदपुर कुम्दा कॉलरी में दवा दुकान के साथ क्लीनिक का संचालन करने वाले भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की शनिवार को मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई है।

ग्राम गोविंदपुर कुम्दा कॉलरी निवासी 48 वर्षीय सुशांत विश्वास पिता प्रिय नाथ विश्वास शनिवार को दोपहर करमपुर बस्ती के माझापारा में मरीज को इंजेक्शन लगाने गए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इसी हाल में वे किसी तरह से सीधे अपने क्लीनिक पहुंचे और दवा खोजने लगे।

दवा नहीं मिलने के बाद वे परिचित का सहयोग लेकर बिश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनका पल्स लगातार गिर रहा था, जिस पर चिकित्सक ने उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया। अंबिकापुर में लाइफ लाइन अस्पताल में चिकित्सक ने उपचार की प्रक्रिया शुरू की ही थी कि उनकी मौत हो गई। दरअसल मधुमक्खियों ने उनके पेट, सिर सहित मसूड़े में कई जगहों पर काट लिया था। चिकित्सकों के मुताबिक मसूढ़े का जहर तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में फैला और दोपहर तीन बजे उनकी मौत हो गई।

Surajpur News: गोविंदपुर की उपसरपंच हैं पत्नी

डॉक्टरी पेशे से अनुभव के आधार पर लंबे समय से जुड़े सुशांत विश्वास का ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ थी। प्रैक्टिस के साथ कुम्दा कॉलोनी में ही जय महामाया दवा दुकान का भी संचालन वे पिछले 35 वर्षों से कर रहे थे। उनका एक बीस वर्ष का पुत्र है, जो राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है। पत्नी संपा विश्वास गोविंदपुर पंचायत की उपसरपंच हैं।

सुशांत विश्वास मूलत: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निवासी थे। उनके शव को फिलहाल बिश्रामपुर अस्पताल के मरच्यूरी में रखवाया गया है। पुत्र के राजस्थान से लौटने के बाद रविवार को स्थानीय मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना से गोविंदपुर कुम्दा कालोनी में शोक का माहौल है।

ये भी पढ़ें

PM Modi Chhattisgarh Visit: PM मोदी का कार्यक्रम बदला, अब 1 नवंबर की सुबह आएंगे रायपुर… यहां करेंगे रोड शो
रायपुर
Prime Minister Narendra Modi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / BJP नेता की दर्दनाक मौत… मधुमक्खियों के हमले से गई जान, खुद भी डॉक्टर था मृतक, इलाके में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

10 हजार वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज… इस गुफाओं में लाल रंग से बनी चित्रकारी ने जताई प्राचीन मानव सभ्यता की मौजूदगी, देखें

मध्य पाषाण कालीन युग (लगभग 10 हजार वर्ष पूर्व ) के शैल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुरजपुर

CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी

CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी
सुरजपुर

Thieves entered in coal mine: खदान में चोरी करने घुसे थे 6 चोर, आहट मिलते ही कोल कर्मियों ने दरवाजों पर जड़ा ताला, दिनभर सर्चिंग के बाद दबोचा

Thieves entered in coal mine
सुरजपुर

Job fraud: मैंने कइयों की नौकरी लगवाई है, तुम्हारी भी लगवा दूंगा, कहकर 8 लाख की ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

Job fraud
सुरजपुर

Elephants killed villager: जान बचाने झाडिय़ों में छिपा, हाथियों ने देख लिया और मार डाला, भतीजे और नाती से कहा- तुमलोग भाग जाओ

Elephants killed villager
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.