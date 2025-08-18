छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब, जुआ व पॉलीथिन बैन, नियम का उल्लंघन करने पर देना होगा 50 हजार का जुर्माना, जानें वजह

मल्दा पंचायत के सरपंच मनोज साहू ने बताया कि क्षेत्र में मल्दा प्रमुख गांवों में से एक है। गांव की मान-मर्यादा और शिक्षा-दीक्षा की चर्चा भी अन्य गांवों में दशकों से होती रही है लेकिन मल्दा की छवि शराब और जुए से धूमिल होती जा रही थी। नदी, तालाबों, नालों और जमीनों को खराब कर रहा था। नशा, सट्टे, जुआ पर रोक लगाना बेहद आवश्यक हो गया था। लिहाजा पंचायत ने एक कड़ा फैसला लिया। पंचायत ने पांच बिन्दुओं पर निर्णय लेकर रोक लगाना तय किया है। रोक को नहीं मानने पर अधिकतम 25 हजार रुपए तक आर्थिक दंड लगाया जाएगा।