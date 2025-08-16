Liquor Ban: इस गांव में शराब बनाना, बेचना और पीना पूरी तरह प्रतिबंधित… पंचायत ने लिए ये बड़ा फैसला, जानें वजह

Liquor Ban: पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत माखनपुर ने नशामुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गांव और खासकर युवा पीढ़ी को नशे की गुलामी से मुक्त करने के लिए इस साल आजादी पर्व पर विशेष पहल करते हुए गांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी का नियम बनाया है। गाव की सरपंच प्रेमलता पोर्ते और पंचायत पदाधिकारियों के नेतृत्व में महिलाओं ने संगठित होकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गांव में इस नियम को अमल में लाने के लिए महिलाओं ने पूर्ण नशा बंदी को लेकर शपथ भी ली।