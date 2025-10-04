Bageshwar Sarkar: आज से हनुमंत कथा सुनाएंगे धीरेंद्र शास्त्री… बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए फ्री ई- रिक्शा, जानें क्या है व्यवस्था!

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, PC- Patrika
Bageshwar Sarkar: दही हांडी उत्सव स्थल अवधपुरी मैदान पर भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर श्री हनुमंत कथा का श्रवण करेंगे। गुढ़ियारी के श्रीनगर रोड पर इस मैदान पर 4 से 8 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाएंगे। वे शनिवार को सुबह 10 बजे माना विमान तल पर पहुंचेंगे। यहां युवा समाजसेवी चंदन बसंत अग्रवाल थान खम्हरिया वाले के नेतृत्व में सैकड़ों लोग स्वागत करते हुए कथा स्थल पर लाएंगे। दोपहर 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी।
सर्वसमाज के लोगों के साथ स्व. पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के सदस्यों, सामाजिक व धार्मिक संगठन के सदस्य कथा आयोजन संपन्न कराने में भागीदारी निभा रहे हैं। मुख्य यजमान माधुरी-लरूखी प्रसाद अग्रवाल, अनिता-चंदन अग्रवाल व ऋतु-बसंत अग्रवाल हैं। बसंत अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि कथा श्रवण करने आए तो बाइक का ज्यादा उपयोग करें। समिति ने कार पार्किंग व्यवस्था साइंस कॉलेज मैदान, कोटा मैदान, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित मैदान में की है ।
आयोजन समिति के बसंत अग्रवाल ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 4 से 8 अक्टूबर तक नि:शुल्क 200 ई-रिक्शा चलाया जाएगा जो कहीं से भी कथा स्थल तक आ और जा सकते हैं। भक्तों के लिए रोजाना रात 9 और सुबह 10 बजे भोजन (भंडारा) की व्यवस्था युवा समाजसेवी चंदन- बसंत अग्रवाल (थान खहरिया वाले) द्वारा नि:शुल्क है। चंदन - बसंत अग्रवाल ने कहा कि पंडाल स्थल में पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर बैठक व्यवस्था है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग