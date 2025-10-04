Bageshwar Sarkar: आज से हनुमंत कथा सुनाएंगे धीरेंद्र शास्त्री… बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए फ्री ई- रिक्शा, जानें क्या है व्यवस्था!

Bageshwar Sarkar: दही हांडी उत्सव स्थल अवधपुरी मैदान पर भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर श्री हनुमंत कथा का श्रवण करेंगे। गुढ़ियारी के श्रीनगर रोड पर इस मैदान पर 4 से 8 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाएंगे। वे शनिवार को सुबह 10 बजे माना विमान तल पर पहुंचेंगे। यहां युवा समाजसेवी चंदन बसंत अग्रवाल थान खम्हरिया वाले के नेतृत्व में सैकड़ों लोग स्वागत करते हुए कथा स्थल पर लाएंगे। दोपहर 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी।