धातु से चमकते कॉइन तक… क्या आप जानते हैं कैसे तैयार होते हैं भारतीय सिक्के?

Indian Coin Making Process: जब आप जेब से 1, 2,5 या 10 रुपए का सिक्का निकालते हैं, तो वह आपको केवल धातु का एक गोल टुकड़ा नजर आता है। आप उसके डिजाइन देख लेते होंगे, लेकिन क्या आपका दिमाग भी सोचता है कि ये सिक्के बनते कैसे हैं? इन्हें बनाना आसान है या फिर मुश्किल? दरअसल इसके पीछे छिला होता है इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान और अत्याधुनिक मशीनों का लंबा सफर। भारत सरकार की टकसालों में बनने वाला हर सिक्का एक या दो नहीं, बल्कि कई चरणों से गुजरता है, तब जाकर वो आपके हाथों में पहुंचता है। क्या जानना चाहेंगे टकसाल में सिक्कों को तैयार करने की स्टेप बाय स्टेप कहानी?