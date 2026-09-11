PM मोदी के प्रयासों से मजबूत हो रहा ब्रिक्स: ईरानी ने की भारत की तारीफ तो पुतिन ने देश को बताया ‘ग्लोबल ग्रोथ का इंजन’

पेजेश्कियन ने ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग के विस्तार को सबसे अहम कदमों में गिनाया, साथ ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन और पारस्परिक भुगतान व्यवस्था के लिए जरूरी वित्तीय तंत्र विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय प्रणाली सीमित संख्या में मुद्राओं पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए व्यापारिक सहयोग को वास्तविक निवेश में बदलने के लिए ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रमुख इंजन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एनडीबी स्थानीय मुद्राओं में समर्पित क्रेडिट लाइन, स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण और निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए गारंटी तंत्र विकसित करे।