BJP में बड़े बदलाव की तैयारी: कार्यकारिणी विस्तार के बाद कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री! हरियाणा पैटर्न पर चर्चा तेज…

इधर, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के विस्तार में दो महामंत्रियों की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में इसके दावेदारों के नाम भी बहुत तेजी से चर्चा में हैं। जिसमें अभिषेक सिंह, रजनीश सिंह, आखिलेश सोनी और महिलाओं में विधायक भावना बोहरा और पूर्व विधायक रंजना साहू के नाम भी चर्चा तेज है। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जानी है। इसके लिए संगठन स्तर पर नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।