डायलॉग, नाम और डिजाइन… हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनदेखी से बढ़ी खतरनाक ड्राइविंग, सड़कें बन गईं फैशन रेस ट्रैक

यातायात कानून का उल्लंघन करने में कोई किसी से पीछे नहीं दिखता। पुलिसकर्मी भी अपनी बाइक के आगे-पीछे नंबर प्लेट पर पुलिस लिखवा रखा है। राजनीतिक पार्टियों के लोग व प्रेस से जुड़े लोग भी कानून का मजाक उड़ाते दिखते हैं। पार्षद से लेकर सरपंच तक और सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक के वाहनों की नंबर प्लेट पर उनका पदनाम लिखा होता है, जबकि नंबर प्लेट ही गायब रहता है।