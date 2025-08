विशेष राज्य और विशेष श्रेणी वाले राज्य में क्या होता है फर्क, इसके क्या हैं फायदे, यहां विस्तार से जानिए

Special State Category Special Status State: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य और विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 (Article 370) शामिल किया गया था। उस समय केंद्र में जवाहर लाल नेहरू (Jawahar Lal Nehru) की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी सरकार (BJP Modi Government) ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापिस ले लिया और उसे अर्ध केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। कल यानी 4 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Jammu Kashmir CM Omar Abdullah) ने एक मजाकिया लहजे में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए एक बहस खड़ी कर दी कि क्या 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के साथ कुछ अच्छा हो सकता है?



मुख्यमंत्री की यह एक सांकेतिक पोस्ट थी जिससे यह ध्वनि सामने आ रही है कि क्या आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है? उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने भी राज्य के चुनाव में राज्य को पूर्ण दर्जा दिलाने की कोशिश की बात की थी और राज्य में सरकार बनाने के बाद भी वह लगातार इस विषय पर चर्चा करते नजर आए। आइए यहां पूर्ण राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, विशेष श्रेणी वाले और विशेष राज्य के बीच का फर्क (What is difference between Special Category Status to Special Status) समझते हैं। यह भी जानते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं।