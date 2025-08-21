गंभीर आरोप में घिरे मंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कड़ा कानून लाने की दे चुका है सलाह, पढ़ें किस मामले में क्या कहा?

इस प्रस्ताव को भारतीय चुनाव आयोग ने 2004 में और विधि आयोग ने 2014 में अपनी 244वीं रिपोर्ट में फिर से दोहराया था। विधि आयोग की 2014 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि किसी विधायक को तब अयोग्य ठहराया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हों। हालांकि, इस सिफारिश को तब गंभीरता से नहीं लिया गया।