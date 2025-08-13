देश में 18,900 प्रत्यारोपण, लेकिन ब्रेन-डेड अंगदाता मात्र 1128, राजस्थान सहित ये राज्य फिसड्डी, जानें क्यों?

रिपोर्ट बताती है कि देश में फिलहाल 63,000 से अधिक मरीजों को किडनी और करीब 22,000 को लिवर ट्रांसप्लांट की तत्काल आवश्यकता है। इसके मुकाबले 2024 में केवल 13,476 किडनी और 4,901 लिवर प्रत्यारोपण ही संभव हो पाए। इसके अलावा 253 हृदय और 220 फेफड़े प्रत्यारोपण किए गए। यह अंतर स्पष्ट करता है कि आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की खाई अब भी बहुत चौड़ी है।