Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

देश में 18,900 प्रत्यारोपण, लेकिन ब्रेन-डेड अंगदाता मात्र 1128, राजस्थान सहित ये राज्य फिसड्डी, जानें क्यों?

World Organ Donation Day: राजस्थान में केवल 15 ब्रेन-डेड अंगदान दर्ज हुए-वो भी तब, जब राजस्थान में करीब एक दशक से जागरूकता अभियान चलाने और सकारात्मक माहौल बनाने के दावे किए जा रहे हैं।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 13, 2025

Human-Organ-Transplant
Photo Source AI

World Organ Donation Day 2025: जयपुर। देश में ब्रेन-डेड अंगदान की स्थिति अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 18,900 अंग प्रत्यारोपण होने के बावजूद मृत (ब्रेन-डेड) अंगदाताओं की संख्या सिर्फ 1,128 रही।

चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 62 प्रतिशत दान केवल छह दक्षिणी राज्यों से हुए, जबकि उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य बेहद पिछड़े रहे। शीर्ष पर तमिलनाडु (286), तेलंगाना (188), महाराष्ट्र (172), कर्नाटक (162) और गुजरात (119) रहे।

ये भी पढ़ें

Cyber Crime: राजस्थान में ट्राई के नाम पर ठगी का नया खेल, लोगों को ऐसे जाल में फंसा रहे ठग, जानिए कैसे बचें
Patrika Special News
WEB-TRAI

राजस्थान सहित ये राज्य फिसड्डी

दूसरी ओर, राजस्थान में केवल 15, मध्यप्रदेश में 11 और छत्तीसगढ़ में मात्र 4 ब्रेन-डेड अंगदान दर्ज हुए—वो भी तब, जब राजस्थान में करीब एक दशक से जागरूकता अभियान चलाने और सकारात्मक माहौल बनाने के दावे किए जा रहे हैं।

राज्यवार कैडेवर अंगदान (2024)

क्रमराज्य/केंद्रशासित प्रदेशकैडेवर अंगदान (संख्या)
1तमिलनाडु286
2तेलंगाना188
3महाराष्ट्र172
4कर्नाटक162
5गुजरात119
6आंध्र प्रदेश66
7दिल्ली-एनसीआर40
8चंडीगढ़20
9राजस्थान15
10ओडिशा14
11पश्चिम बंगाल14
12केरल11
13मध्य प्रदेश11
14पंजाब7
15पांडिचेरी6
16हरियाणा5
17छत्तीसगढ़4
18मणिपुर3
19असम1
20गोवा1
21उत्तराखंड1

परिवारों की सहमति सबसे बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रेन-डेड रोगियों के परिजनों की समय पर सहमति लेना सबसे कठिन चरण है। इसके साथ ही, चिकित्सा समुदाय के भीतर ब्रेन स्टेम डेथ टेस्टिंग को लेकर संदेह और असहमति की स्थिति भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

मांग अधिक, आपूर्ति कम

रिपोर्ट बताती है कि देश में फिलहाल 63,000 से अधिक मरीजों को किडनी और करीब 22,000 को लिवर ट्रांसप्लांट की तत्काल आवश्यकता है। इसके मुकाबले 2024 में केवल 13,476 किडनी और 4,901 लिवर प्रत्यारोपण ही संभव हो पाए। इसके अलावा 253 हृदय और 220 फेफड़े प्रत्यारोपण किए गए। यह अंतर स्पष्ट करता है कि आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की खाई अब भी बहुत चौड़ी है।

ये भी पढ़ें

भारत का पानी जा रहा पाकिस्तान, राजस्थान-पंजाब में सूख रहे खेत, नेताओं के बयान हवा-हवाई
Patrika Special News
Water go to Pakistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

13 Aug 2025 03:57 pm

Hindi News / Patrika Special / देश में 18,900 प्रत्यारोपण, लेकिन ब्रेन-डेड अंगदाता मात्र 1128, राजस्थान सहित ये राज्य फिसड्डी, जानें क्यों?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.