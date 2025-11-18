Nipple Discharge भी बन सकता है Cancer का कारण? जानें कैंसर के 4 हैरान करने वाले लक्षण

Surprising Cancer Symptoms: कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो शरीर में कब घर कर जाती है पता भी नहीं चलता है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से को पहले अपनी चपेट में लेता है और फिर दूसरे अंगों को भी प्रभावित करने लगता है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर शुरुआत में इस बीमारी का पता लग जाए तो इसका बेहतर इलाज हो सकता है। इस जानलेवा बीमारी के लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं जो किसी साधारण समस्या के जैसे ही लगते हैं और लोग इनको अनदेखा कर देते हैं। इस सामान्य लक्षणों में बिना वजह थकान महसूस होना, तेजी से वजन घटना, लम्बे समय तक खांसी रहना, या फिर किसी अंग में सूजन होना आदि हैं। इन पर ध्यान देना भी उतना ही जरुरी है जितना कि शरीर में हो रहे बाकी बदलावों पर देना होता है। शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी किसी बड़ी बीमारी का इशारा करते हैं।