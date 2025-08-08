ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत की बारी! भगवान शिव के नाम पर भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ‘रुद्रास्त्र’ ने रचा इतिहास

दुनिया में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहां BHP आयरन ट्रेन लगभग 7.3 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें करीब 682 डिब्बे होते हैं। इसे 8 इंजन मिलकर खींचते हैं और इसका उपयोग लौह अयस्क (Iron Ore) के परिवहन के लिए किया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो ‘रुद्रास्त्र’ ने अब तक की सबसे लंबी भारतीय मालगाड़ी बनकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह ट्रेन जल्द ही दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में रिकॉर्ड दर्ज हो सकती है।