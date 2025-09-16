AI से GDP 10 साल में बढ़ सकती है 600 अरब डॉलर, पर कहीं डॉटकॉम बबल की तरह फट न जाए

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया भर में कोतूहल है। आम लोगों के बीच यह धारणा बैठ गई है कि अगले कुछ सालों में यह लाखों नौकरियां छीन लेगा, लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट इसके एकदम उलट तस्वीर पेश करती है। नीति आयोग की रिपोर्ट ‘विकसित भारत के लिए एआइ: त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए अवसर’ के मुताबिक, भारत में विभिन्न उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से GDP में उछाल आएगा। साल 2035 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 500 से 600 अरब डॉलर तक की वृद्धि आ सकती है।