Hybrid Warfare: क्या सैनिकों की जगह ले रहे रोबोट और ड्रोन! भारतीय सैनिकों के जोखिम को किस तरह करेंगे ये कम?

पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन के झुंड के जरिए मिलकर मिशन को अंजाम दिया। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग तीन साल से चल रहे युद्ध के दौरान अक्सर यह देखा गया कि दर्जनों ड्रोन को एक साथ मिशन पर लगाकर हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ऑरलान-10 (Orlan-10) जैसे टोही ड्रोन का इस्तेमाल बढ़चढ़ किया है। रूस ने ईरान से भी ज़ेरान-2 (Zeran-2) ड्रोन खरीदे हैं। वह यूक्रेन के खिलाफ इनका इस्तेमाल काफी कर चुका है। इस पैटर्न से सेना के मिशन में समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। सेना की दक्षता भी बढ़ जाती है।