बालासाहेब ठाकरे: इन तीन शहरों ने दिया सफल करियर, प्रखर राजनेता जिसने एमपी से सीखे राजनीति के तेवर

बालासाहेब बचपन में पिता के साथ कुछ समय एमपी के इंदौर में रहे थे। यह वह दौर था जब इंदौर में प्रिंट मीडिया, कला और राजनीतिक कटाक्ष तीनों अपनी जगह बना चुके थे। इंदौर का यह माहौल, खासकर प्रेस और उस समय अखबारों में प्रकाशित होने वाले व्यंग्य-संपादकीय की संस्कृति ने बालासाहेब के भीतर उस 'कटाक्ष की भाषा' को आकार दिया, जो बाद में उनकी पूरी राजनीति का आधार बनी। इंदौर के पुराने पत्रकार आज भी याद करते हैं कि ठाकरे का व्यक्तित्व बेहद तेज दिमाग और तीखी कलम वाला था। कई लेखों में जिक्र मिलता है कि 'उन्हें अक्सर ये कहते सुना जाता था कि 'व्यंग्य मेरा हथियार है और इसे मैंने इंदौर में ही धार दी है।' यह तथ्य मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि कहीं न कहीं शिवसेना की विचारधारा का शुरुआती बीज, शैली और ताने-बाने की कला उनमें इसी शहर से विकसित हुई थी।