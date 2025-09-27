Gen Z की शहादत, Bhagat Singh, खुदीराम ने फांसी के फंदे को चूमा, चंद्रशेखर आज़ाद, प्रफुल्ल चाकी और प्रीतिलता ने खुद को मारी गोलियां

आजादी के दीवानों में चंद्रशेखर आज़ाद नाम प्रमुखता से शुमार किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद को गरम दल का नेता माना जाता था। उनका लक्ष्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्होंने भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्फाक उल्ला, बटुकेश्वर दत्त व अन्य साथियों के साथ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ युवाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का गठन किया। इस संगठन ने काकोरी कांड व सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद ने यह कसम खाई थी कि उन्हें जीते जी अंग्रेज पकड़ नहीं पाएंगे। इस कसम को उन्होंने अंतिम सांस तक निभाया और पुलिस से घिर जाने के बाद तात्कालीन इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में 27 फ़रवरी 1931 को खुद को गोली मार ली थी।