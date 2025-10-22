Bihar Election: 17.7 फीसदी मुस्लिम महज वोट बैंक बनकर सीमित, आबादी की तुलना में हिस्सेदारी आधी भी नहीं

बीते 30 साल में 8 विधानसभा चुनाव हुए। 1990 से 2000 तक बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 324 थी। 1990 में 324 में से कुल 18 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते। 1995 में 324 में से 23 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। साल 2000 में 324 में से 30 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद बिहार का विभाजन हो गया। झारखंड अगल राज्य बना और बिहार विधानसभा की सीटें घटकर 243 हो गई। साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद अक्टूबर 2005 में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें 16 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इसके बाद साल 2010 में 19, साल 2015 24 और साल 2020 में 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीते।