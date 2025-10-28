Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

बिहार चुनाव: 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, जानिए सीएम फेस तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट है। जानिए इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है...

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 28, 2025

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar

महागठबंधन के नेता (Photo - ANI)

Bihar Elections: राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि महागठबंधन के अंदर सबकुछ ठीक है। गठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है। सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। उन्होंने 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा होता आया है। हम बिहार के मुख्य मुद्दों को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चीजें आकार ले रही हैं। तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से बिहार में एक नाकाबिल सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार का एक इंजन करप्शन है और दूसरा क्राइम है। महागठबंधन ने इस नाकाबिल सरकार को हराने की कसम खाई है।

राजद ने 143, कांग्रेस ने उतारे 60 उम्मीदवार

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए, RJD ने 143 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। CPI ने 9 नामों की घोषणा की है, CPI(M) ने 4, CPI(ML) लिबरेशन ने 20 और VIP ने 15 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 11 ऐसी सीटें हैं जहां महगठबंधन के दलों के बीच फ्रेंडली फाइट है।

इन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने-सामने

पश्चिम चंपारण जिले की नरकटियागंज सीट पर राजद के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत पांडेय आमने सामने हैं। इसके कारण यादव और मुस्लिम वोट में बिखराव की संभावना है। इससे महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है।

वैशाली की सीट पर कांग्रेस के संजीव सिंह और राजद से अजय कुशवाहा मैदान में हैं। यह सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल है। इससे वोटों के विभाजन होने की संभावना है और इसका फायदा NDA को मिल सकता है।

वैशाली की राजपाकड़ की सीट पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मोहित पासवान आमने सामने हैं। यह रिजर्व (SC) सीट है। पिछली बार यहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। यहां वामपंथी दलों की भी मजबूत पकड़ है। ऐसे में वोटों के विभाजन से NDA को फायदा मिल सकता है।

बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस के प्रकाश दास और सीपीआई के अवधेश राय आमने सामने हैं। CPI के अवधेश राय पिछले चुनाव में महज 484 वोटों से हार गए थे। महागठबंधन के भीतर CPI इस सीट को कांग्रेस को देने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस और CPI के आमने सामने होने से एक बार फिर NDA को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

नालंदा के बिहारशीफ में कांग्रेस के उमर खान और CPI के शिव प्रसाद यादव आमने सामने हैं। सीएम के गृह जिले में महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट होने से मुस्लिम और यादव वोटों का बिखराव होगा, इससे NDA को बढ़त मिल सकती है।

समस्तीपुर की रोसरा सीट पर कांग्रेस के बीके रवि और CPI के लक्ष्मण पासवान मैदान में हैं। यहां भी वाम मोर्चा की स्थिति मजबूत है लेकिन फ्रेंडली फाइट होने की वजह से वोटों के बिखराव की आशंका है। इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है।

भागलपुर की कहलगांव सीट पर कांग्रेस और राजद प्रत्याशी आमने सामने हैं। यहां कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, जबकि राजद से रजनीश भारती चुनाव लड़ रहे हैं। इससे महागठबंधन के कोर वोट बैंक में बिखराव की संभावना है। इसका फायदा NDA को मिल सकता है।

तीन सीटों पर बनी थी सहमति

वहीं, कुछ ऐसी सीटे हैं जहां महागठबंधन के भीतर आम सहमति बनने के बाद प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए। मधुबनी के बाबूबरही से वीआईपी कैंडिडेट बिंदु गुलाब यादव ने अपना नाम वापस लिया। यहां से महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी अरुण कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। प्राणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम ने नाम वापस लिया। अब आरजेडी की इशरत प्रवीण उम्मीदवार होंगी। नवादा के वारसलीगंज में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश सिंह ने नामांकन वापस लिया। अब आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता उम्मीदवार है।

आज महागठबंधन का घोषणा पत्र होगा जारी

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। आज हम 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे। उनके पास क्या योजनाएं हैं? उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे? हमने एक रोडमैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर वन बनाएंगे। वे केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

28 Oct 2025 02:33 pm

Published on:

28 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Patrika Special / बिहार चुनाव: 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, जानिए सीएम फेस तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने चला नया दांव, पूर्व मंत्री अशोक चांदना को क्यों सौंपी कमान? क्या BJP की रणनीति होगी फेल?

former minister Ashok Chandna
बारां

Avoid Cancer Tips : कैंसर को खुद से रखें दूर! एक्सपर्ट ने कहा- आज से ही फॉलो करें युवा

How to help avoid cancer later, Avoid Cancer Tips, Expert Tips On Cancer,
Patrika Special News

एमपी के संभाग-जिलों का नक्शा बदलेगा! निमाड़ बन सकता है संभाग, सीमाओं पर फंसा सियासी पेंच

mp news
Patrika Special News

‘महागठबंधन चुनाव जीता तो Waqf law कूड़ेदान में फेंक दूंगा’, बिहार चुनाव में कैंपेंन के दौरान Tejashwi Yadav ने किया वादा

Patrika Special News

Symptoms Seen on Hands and Nails : हाथ और नाखून पर दिखने वाले लक्षण किस बीमारी के हैं संकेत

Symptoms Seen on Hands and Nails
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.