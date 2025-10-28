बिहार चुनाव: 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, जानिए सीएम फेस तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

Bihar Elections: राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि महागठबंधन के अंदर सबकुछ ठीक है। गठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है। सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। उन्होंने 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा होता आया है। हम बिहार के मुख्य मुद्दों को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चीजें आकार ले रही हैं। तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से बिहार में एक नाकाबिल सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार का एक इंजन करप्शन है और दूसरा क्राइम है। महागठबंधन ने इस नाकाबिल सरकार को हराने की कसम खाई है।