Bottled Water Side Effects : जानिए क्यों बोतलबंद पानी आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है

कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सारा सजेदी (Sarah Sajedi) ने अपनी पीएचडी यात्रा थाईलैंड के फी फी द्वीप समूह के खूबसूरत नजारों से नहीं, बल्कि जमीन पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों के ढेर को देखकर शुरू की। व्यवसाय की दुनिया छोड़कर शोध में आईं सारा को एहसास हुआ कि यह सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि हमारी खपत की समस्या है। उनकी नवीनतम रिसर्च, जो ‘जर्नल ऑफ हैजर्डस मटीरियल्स’ में प्रकाशित हुई है बताती है कि सिंगल-यूज प्लास्टिक वॉटर बॉटल्स कैसे एक खामोश दुश्मन हैं।