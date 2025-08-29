क्या मंच से PM Modi को दी गाली कांग्रेस को पड़ सकती है भारी, जानिए कब-कब एक बयान ने पलटा सियासी रुख?

साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को 'नीच किस्म का आदमी' बताया। अय्यर की इस टिप्पणी ने कांग्रेस को 2017 के चुनाव में बड़ा डेंट पहुंचाया। बीजेपी ने एक बार फिर इसे गुजरात की अस्मिता पर हमला बताकर प्रचार किया। पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे मुझे नीच कह सकते हैं, मैं गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए काम करता रहूंगा। कांग्रेस ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए अय्यर को पार्टी से निलंबित कर दिया और राहुल गांधी ने माफी की मांग की। अय्यर ने माफी मांगी, लेकिन तब तक बयान अपना काम कर चुकी थी। नतीजतन, बीजेपी ने 99 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट गई। दो दशक बाद कांग्रेस इस बयान के चलते गुजरात की सत्ता में आते-आते रह गई।