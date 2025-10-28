25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

धमतरी ज़िले में लागू की गई योजनाओं ने ज़िले की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल दी है।

जहाँ महिलाएँ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, वहीं बच्चों का भविष्य भी ज़्यादा सुरक्षित हुआ है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (2005-06) के तहत अब तक ज़िले की 2,066 लड़कियों को फ़ायदा हुआ है। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दी है।

इसी तरह, नोनी सुरक्षा योजना (2014) ने 6,316 लड़कियों को पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक मदद दी है।