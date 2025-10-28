Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

CG News: छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव वर्ष में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण योजनाओं ने नई पहचान बनाई है। महतारी वंदन से सुकन्या समृद्धि तक—विकास की मिसाल।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Photo source- Patrika)

"छत्तीसगढ़—वह धरती जहाँ विकास सिर्फ़ सड़कों और इमारतों से नहीं, बल्कि महिलाओं की ताकत और बच्चों की मुस्कान से मापा जाता है।" जब राज्य अपने सिल्वर जुबली साल में अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है, तो यह गर्व से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले पच्चीस सालों में एम्पावरमेंट की एक नई कहानी लिखी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में, राज्य ने महिला एम्पावरमेंट, बच्चों की भलाई और न्यूट्रिशन में सुधार के मामले में शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इन योजनाओं का असर धमतरी जैसे ज़िलों में ज़मीन पर दिख रहा है—जहाँ महिलाएँ आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं और बच्चे सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

धमतरी ज़िला एक प्रेरणा देने वाली मिसाल बना

धमतरी ज़िले में लागू की गई योजनाओं ने ज़िले की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल दी है।
जहाँ महिलाएँ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, वहीं बच्चों का भविष्य भी ज़्यादा सुरक्षित हुआ है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (2005-06) के तहत अब तक ज़िले की 2,066 लड़कियों को फ़ायदा हुआ है। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दी है।
इसी तरह, नोनी सुरक्षा योजना (2014) ने 6,316 लड़कियों को पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक मदद दी है।

बेटियों के भविष्य की नींव — सुकन्या समृद्धि योजना

2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना ने लड़कियों की बचत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक नई दिशा दी है।
धमतरी जिले में 44,182 लड़कियों को इस स्कीम से फायदा हुआ है।
दिशा दर्शन योजना (2012-13) के तहत 892 बेनिफिशियरी को एजुकेशन और नौकरी के मौकों से जोड़ा गया है।

मातृत्व सुरक्षा और पोषण में ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई महतारी वंदना योजना (2024) ने महिलाओं के लिए मातृत्व, पोषण और आर्थिक मदद के क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक पहल की है।
अब तक धमतरी जिले में 231,662 महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017) 58,822 लाभार्थियों को सुरक्षित मातृत्व की ओर ले जा रही है।

आत्मनिर्भरता की राह पर महिलाएँ

छत्तीसगढ़ महिला कोष लोन स्कीम (2003-04) के तहत 1,494 महिलाओं को सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन दिया गया है।
महिला कोष सक्षम स्कीम (2009-10) ने 147 बेनिफिशियरी को अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद की है।
ये स्कीम महिलाओं को मजबूत बनाने और एम्पावर करने में मील का पत्थर साबित हुई हैं।

बाल कल्याण और पोषण सुरक्षा

राज्य सरकार ने बच्चों के विकास और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है।
मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना (2009) से 1,129 बच्चों को शैक्षिक और सामाजिक सहयोग मिला है।
साल 2025 में शुरू हुई पूरक पोषण आहार योजना से 65,433 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं — जो कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रजत महोत्सव पर नई दिशा का संकल्प

छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली न सिर्फ़ पिछले 25 सालों की कामयाबियों का जश्न है, बल्कि एक मज़बूत भविष्य की नींव भी है।
महिलाओं और बच्चों का एम्पावरमेंट राज्य की तरक्की में एक नया चैप्टर लिख रहा है—
एक ऐसा छत्तीसगढ़ जो सच में है— "एम्पावर्ड वुमन, प्रॉस्परस छत्तीसगढ़।"

ये भी पढ़ें

CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी
रायपुर
CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

28 Oct 2025 05:43 pm

Published on:

28 Oct 2025 05:42 pm

Hindi News / Patrika Special / 25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

राजस्थान में SIR के बाद पंचायती राज चुनाव पर मंडराया संकट, OBC आरक्षण सर्वे में फंसा पेंच; जानें कब तक टले चुनाव?

Panchayati Raj and civic elections in Rajasthan
Patrika Special News

उज्जैन में सपनों का प्लेन, दो भाइयों ने खरीदा असली हवाई जहाज, कबाड़ से बनेगा कमाल का ‘लग्जरी होटल’

MP News Ujjain
Patrika Special News

बिहार चुनाव: 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, जानिए सीएम फेस तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
Patrika Special News

अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने चला नया दांव, पूर्व मंत्री अशोक चांदना को क्यों सौंपी कमान? क्या BJP की रणनीति होगी फेल?

former minister Ashok Chandna
बारां

Avoid Cancer Tips : कैंसर को खुद से रखें दूर! एक्सपर्ट ने कहा- आज से ही फॉलो करें युवा

How to help avoid cancer later, Avoid Cancer Tips, Expert Tips On Cancer,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.