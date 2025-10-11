CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। इनमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य विषय में स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा 300 नंबर का और साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। कुल 330 अंक होंगे। परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 सवाल पूछे जाएंगे।