CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

सरकारी नौकरी
CG Job: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
कुल 55 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 8 नवंबर तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाईट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
10 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तय की गई है। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
इस पद के लिए वेतन लेवल-9 (₹9300–34800 + ग्रेड पे ₹4300) निर्धारित किया गया है. आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। इनमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य विषय में स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा 300 नंबर का और साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। कुल 330 अंक होंगे। परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 सवाल पूछे जाएंगे।
