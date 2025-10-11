Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

CG Job: भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 8 नवंबर तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाईट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 11, 2025

CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

सरकारी नौकरी (फाइल फोटो- पत्रिका)

CG Job: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

कुल 55 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 8 नवंबर तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाईट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

10 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तय की गई है। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

सैलरी और आयु सीमा

इस पद के लिए वेतन लेवल-9 (₹9300–34800 + ग्रेड पे ₹4300) निर्धारित किया गया है. आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। इनमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य विषय में स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा 300 नंबर का और साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। कुल 330 अंक होंगे। परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 सवाल पूछे जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 09:32 am

Published on:

11 Oct 2025 09:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Job: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोक सेवा आयोग ने 55 पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: अंबानी के जू में जंगल सफारी की बाघिन की मौत, ट्रेन से भेजा गया था जामनगर

Raipur News: अंबानी के जू में जंगल सफारी की बाघिन की मौत, ट्रेन से भेजा गया था जामनगर
रायपुर

मंत्री देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री साय ने 21 कार्यों के लिए 3 करोड़ की दी स्वीकृति

मंत्री देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री साय ने 21 कार्यों के लिए 3 करोड़ की दी स्वीकृति
रायपुर

सुशासन की नई पहल: मुख्यमंत्री ने 1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृति ऑनलाईन अंतरित की

सुशासन की नई पहल : मुख्यमंत्री ने 1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृति ऑनलाईन अंतरित की
रायपुर

CG Cabinet Decision: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा! 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर से होगी धान खरीदी

दीपावली के अवसर पर किसानों को तोहफा (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG Cabinet 2025: विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, धान खरीदी को लेकर लिया गया फैसला, पढ़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय

CG Cabinet 2025: विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, धान खरीदी को लेकर लिया गया फैसला, पढ़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.