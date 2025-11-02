Patrika LogoSwitch to English

वॉशिंगटन डीसी चाय-पानी: इंडियन स्ट्रीट फूड अब अमेरिका में भी, जायका ऐसा कि मुंह में आ जाएगा पानी

Indian street food Chai Pani DC: वॉशिंगटन डीसी के चाय पानी में सिर्फ 1,180 रुपये में पाव भाजी चाट, 840 रुपये में ओक्रा फ्रिटर्स जैसे देसी स्ट्रीट फूड मिल रहे हैं। एनआरआईज के लिए परदेस में सस्ता, असली भारतीय स्वाद – चाय सिर्फ 252 रुपये में मिल रहा है!

image

MI Zahir

Nov 02, 2025

Indian street food Chai Pani DC

वाशिंगटन डीसी में भारतीय गली-नुक्कड़ का जायका। ( फोटो: वाशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका.)

Indian street food Chai Pani DC: अगर सात समंदर पार परदेस में खानपान के संंग भारतीय अपनेपन का एहसास हो, और उस पर इंडियन स्ट्रीट फूड (Indian street food) मिल जाए तो कहना ही क्या। जी हां! यहां भीनी–भीनी खुशबू के साथ जायके का जादू है। वॉशिंगटन डीसी चाय-पानी: इंडियन स्ट्रीट फूड अब अमेरिका में भी, जायका ऐसा कि मुंह में आ जाएगा पानी डीसी में चाय पानी नाम की शानदार इंडियन रेस्टोरेंट (Chai Pani DC) खुली है। यहां लज्जतदार बंबइया पाव भाजी है तो दूसरी तरह की चाट भी है। एशियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा-एनआरआई कम्युनिटी के लिए तो यह शानदार रेस्तरां है। खास बात यह है कि यहां ओक्रा फ्रिटर्स जैसे स्ट्रीट फूड (Indian street food Chai Pani DC) की असली खुशबू बिखरती है , जो मुंह में घुलते ही भारत के खाने की यादें ताजा कर देती है।

कम कीमत में लज्जतदार भारतीय खाना

यह 14 डॉलर (भारतीय मुद्रा में 1,180 रुपये से कम कीमत) वाली प्लेट्स के साथ कलरफुल इंटीरियर डीसी की भागती-दौड़ती जिंदगी में एक मस्ती भरे ब्रेक का एहसास कराता है। मेहरवान इरानी का कमाल यह है कि बॉम्बे की गलियों से प्रेरित यह चेन अब डीसी में भारतीय संस्कृति की 'टेस्ट एंबेसेडर'बन चुकी है। यही वजह है कि वॉशिंगटन पोस्ट के फूड क्रिटिक ने इसे “भारतीय गलियों का अमेरिकी उत्सव” बताया है। अगर आप डीसी में हैं और आउटिंग के साथ कुछ तीखा, मसालेदार और सस्ता लजीज खाना खाने का मन है, तो चाय पानी आपका अगला ठिकाना होना चाहिए। पर्यटक इसका मजा ले सकते हैं।

मेन्यू: छोटा, लेकिन धांसू

चाय पानी का मेन्यू बड़ा नहीं, यहां पर हर महकती डिश टेस्टी है। पाव भाजी चाट सबसे हिट है – मसालेदार भजी, कुरकुरे सेव, और नरम पाव के साथ परोसी जाती है। एक निवाले में ही मुंबई की बारिश याद आ जाती है। फिर हैं ओक्रा फ्रिटर्स – जायकेदार भिंडी हल्की तली हुई, नमकीन और कुरकुरी। कीमत? सिर्फ 840 रुपये (10 डॉलर)। वेज लवर्स के लिए पनीर टिक्का रोल और आलू चाट भी हैं। नॉन-वेज में तंदूरी चिकन स्लाइडर्स 1,008 रुपये (12 डॉलर) में मिलते हैं। क्रिटिक ने लिखा है, “यहां हर डिश एक कहानी कहती है – भारत की सड़कों की, चाय की टपरी की, और बचपन की कहानी ।”

जगह: रंगों और खुशबू का मेला

यह चाय पानी रेस्तरां डीसी के शॉर्टन हाउस इलाके में है। अंदर घुसते ही रंग-बिरंगी दीवारें, धरोहर का एहसास कराती स्ट्रीट आर्ट और चमकदार लाइट्स स्वागत करती हैं। सीटिंग कैजुअल है – ऊंची टेबल्स, बार स्टूल्स, और बाहर सड़क किनारे कुछ कुर्सियां। बैकग्राउंड में हल्का बॉलीवुड म्यूजिक बजता है। माहौल ऐसा है मानो आप किसी भारतीय बाजार में चाय पी रहे हों। आप यहां रिलैक्स हो कर एन्जॉय करें। इसके ओनर मेहरवान इरानी ने इसे “चाय की दुकान” की तरह बनाया है – बिना फॉर्मेलिटी, बस मजा और टेस्ट। डीसी की ठंडी शाम यह जगह गर्माहट का एहसास कराती है।

कीमत: डीसी में सस्ता डेस्टिनेशन

डीसी में एक अच्छा खाना औसतन 4,200 रुपये (50 डॉलर) से शुरू होता है। लेकिन चाय पानी रेस्तरां में दो लोग 2,520 रुपये (30 डॉलर) में भर पेट खाना खा सकते हैं। एक प्लेट चाट 1,008 से 1,180 रुपये के बीच। कोल्ड ड्रिंक या चाय 252 रुपये (3 डॉलर)। सर्विस तेज, स्टाफ मुस्कुराता हुआ। इस खूबी के कारण यहां वीकेंड पर लाइन लगती है, लेकिन लोगों को इंतजार करना मंजूर है। क्रिटिक ने इसे 3.5 स्टार दिए – “सस्ता, टेस्टी और सच्चा।”

मेहरवान इरानी: ख्वाबों का शेफ

चाय पानी के पीछे हैं मेहरवान इरानी – जेम्स बियर्ड अवॉर्ड विनर शेफ। बॉम्बे में पले-बढ़े मेहरवान ने अमेरिका में भारतीय स्ट्रीट फूड को नया रूप दिया है। अटलांटा में उनकी चेन पहले से हिट है। अब डीसी में भी वही जादू जगा रहे हैं। वे कहते हैं, “मैं चाहता हूं कि हर अमेरिकी को पता चले – भारतीय खाना सिर्फ करी नहीं, चाट भी है, चाय भी है, जिंदगी भी है।”

क्यों जाएं चाय पानी ?

एनआरआईज स्पॉट: परदेस में देसी सस्ता खाना।
सस्ता: 1,180 रुपये में स्ट्रीट फूड का मजा।
असली स्वाद: बॉम्बे की गलियों जैसा।
माहौल: रंगीन, हंसमुख, इंडियन वाइब।
लोकेशन: डीसी सेंटर में, आसानी से पहुंच।

थोड़ी सलाह

स्पाइसी लेवल पूछ कर ऑर्डर करें।
वीकेंड पर 7 बजे से पहले पहुंचें।
ग्रुप में जाएं – शेयरिंग मजेदार लगती है।

चाय पानी का भविष्य: और ब्रांच आने वाली हैं ?

बहरहाल अटलांटा की सफलता और डीसी की शुरुआत को देखते हुए, चाय पानी जल्द न्यूयॉर्क, शिकागो या लॉस एंजिल्स में भी खुल सकता है। लेकिन अभी डीसी का मजा लीजिए। यह रेस्टोरेंट साबित करता है – अच्छा खाना पैसे से नहीं, प्यार से बनता है।

(वॉशिंग्टन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

