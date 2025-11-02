Indian street food Chai Pani DC: अगर सात समंदर पार परदेस में खानपान के संंग भारतीय अपनेपन का एहसास हो, और उस पर इंडियन स्ट्रीट फूड (Indian street food) मिल जाए तो कहना ही क्या। जी हां! यहां भीनी–भीनी खुशबू के साथ जायके का जादू है। वॉशिंगटन डीसी चाय-पानी: इंडियन स्ट्रीट फूड अब अमेरिका में भी, जायका ऐसा कि मुंह में आ जाएगा पानी डीसी में चाय पानी नाम की शानदार इंडियन रेस्टोरेंट (Chai Pani DC) खुली है। यहां लज्जतदार बंबइया पाव भाजी है तो दूसरी तरह की चाट भी है। एशियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा-एनआरआई कम्युनिटी के लिए तो यह शानदार रेस्तरां है। खास बात यह है कि यहां ओक्रा फ्रिटर्स जैसे स्ट्रीट फूड (Indian street food Chai Pani DC) की असली खुशबू बिखरती है , जो मुंह में घुलते ही भारत के खाने की यादें ताजा कर देती है।