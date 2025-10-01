च्युइंग गम से 100 मिलियन बैक्टीरिया खत्म! बस इतने मिनट से अधिक देर तक ना चबाएं Chewing gum

वैज्ञानिकों के मुताबिक, च्युइंग गम या किसी चीज को चबाने पर लार अधिक निकलता है या यूं कह सकते हैं कि लार का प्रवाह बढ़ता है जो गम में मिलकर बैक्टीरिया और डेड सेल्स को सोखने का काम करता है। शुरुआत में जब गम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो स्पंज की तरह बैक्टीरिया खींचता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है गम की बैक्टीरिया पकड़ने की ताकत घटने लगती है। इसलिए 10 मिनट तक चबाना मुंह के लिए अच्छा होता है।