च्युइंग गम से 100 मिलियन बैक्टीरिया खत्म! बस इतने मिनट से अधिक देर तक ना चबाएं Chewing gum

Chewing gum : च्युइंग गम को चबाना लाभकारी या नुकसानदेह, ये बात चबाने के समय पर निर्भर करती है। अगर आप लंबे समय तक च्युइंग गम को चबाना पसंद करते हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है। आप च्युइंग गम को टाइम पास या माउथ फ्रेशनर के तौर पर यूज करते हैं तो जानिए, च्युइंग गम कितनी देर तक चबाना सही होता है? इसे चबाने को लेकर एक स्टडी भी की गई है।
नीदरलैंड्स की 'यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रॉनिंगन' की एक शोध टीम ने पाया कि च्युइंग गम सिर्फ मुंह का स्वाद बदलने के लिए नहीं है। इससे मुंह की सफाई भी की जा सकती है। पर इसके लिए चबाने का समय ध्यान में रखना होगा। इससे ओरल हाइजीन बरकरार रहेगा।
यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रॉनिंगन के अध्ययन में 5 अलग-अलग ब्रांड्स की गम्स को लिया गया। साथ ही इसे 10 मिनट और 30 मिनट दो समय के स्लॉट में बांटकर चबाया गया। इस दौरान पता चला कि 10 मिनट तक चबाने से मुंह से करीब 100 मिलियन बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। ये वो जीवाणु हैं जो हमारे लिए सही नहीं या हमारे मुंह के बदबू आदि का कारण बन सकते हैं।
साथ ही जब च्युइंग गम को 30 मिनट तक चबाने पर पाया कि आधे घंटे तक चबाने पर इसका असर कम होने लगा। मतलब कि इससे फायदा कम हो गया। इसलिए, इसे 30 मिनट से कम समय तक चबाना सही है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक, च्युइंग गम या किसी चीज को चबाने पर लार अधिक निकलता है या यूं कह सकते हैं कि लार का प्रवाह बढ़ता है जो गम में मिलकर बैक्टीरिया और डेड सेल्स को सोखने का काम करता है। शुरुआत में जब गम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो स्पंज की तरह बैक्टीरिया खींचता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है गम की बैक्टीरिया पकड़ने की ताकत घटने लगती है। इसलिए 10 मिनट तक चबाना मुंह के लिए अच्छा होता है।
अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार, शुगर फ्री च्युइंग गम को 20 मिनट तक चबाना चाहिए। इससे दांस व मसूड़ें साफ रखने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
डॉ. एसके गुप्ता, डेंटिस्ट ने पत्रिका के साथ बातचीत में ये बताया कि च्युइंग गम को चबाना सही है। मगर, समय व गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। इससे ओरल हाइजीन मेंटेन रखने में मदद मिलती है। मगर, कुछ लोग बहुत अधिक देर या घंटों तक चबाते हैं जिससे जबड़ों पर जोर पड़ सकता है, खासकर अगर टीएमजे यानी 'जॉ ज्वाइंट' समस्या हो तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है।
