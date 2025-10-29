DEI संकट गहराया: अमेरिका में कंपनियां पीछे हट रहीं, भारत में नया डर!

DEI Rollback :अमेरिका की सबसे बड़ी HR संस्था SHRM ने DEI विरोधी (DEI Rollback ) रॉबी स्टारबक को सम्मेलन में बुलाया तो बवाल मच गया। हजारों सदस्यों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया, कई ने सदस्यता छोड़ने की धमकी दी। लेकिन SHRM के CEO जॉनी टेलर (Johnny Taylor) ने कहा, "हमें विरोधी आवाजें भी सुननी होंगी, ताकि कानूनी जोखिम से बचा जा सके।" ध्यान रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) के जनवरी 2025 में सत्ता संभालते ही DEI को "अवैध" बताया गया था। तब 48 घंटे में कार्यकारी आदेश जारी किया गया था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट व वॉल्मार्ट ने नस्लीय कोटे, सप्लायर डाइवर्सिटी प्रोग्राम बंद कर दिए। वकील डैन लेनिंगटन (Dan Lannington) बोले, "मेरी टारगेट लिस्ट अब खाली है।"