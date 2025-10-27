ट्रंप पहुंचे जापान, द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती लाने का नई पीएम ताकाइची के लिए बड़ा मौका

जापान की नई पीएम ताकाइची के लिए ट्रंप का दौरा एक चुनौती के साथ ही बड़ा मौका भी है। चुनौती इसलिए क्योंकि ट्रंप को मनाना आसान नहीं है। उनका मूड कभी भी बदल जाता है। मौका इसलिए, क्योंकि जापान की नई पीएम के दौर पर वह, ट्रंप के साथ न सिर्फ जापान-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर सकती हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच ट्रेड, टैरिफ, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी कर सकती है। इससे दोनों देशों के बीच ऐसी ट्रेड डील हो सकती है जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। जापान से अमेरिकी टैरिफ भी कम करने पर सहमति बन सकती है। डिफेंस और इन्वेस्टमेंट पर भी दोनों देशों की पार्टनरशिप और मज़बूत हो सकती है। देखना होगा कि ताकाइची इस मौके को किस हद तक भुना पाती हैं।