मानसून के जाते ही फिर से गैस चेंबर बनेगा दिल्ली-NCR? नाराज CJI ने Air Pollution को लेकर चार राज्यों को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने वाले किसानों की गिरफ्तारी क्यों न हो? लोगों को सख्त संदेश क्यों न दिए जाएं। पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि आप आप खुद फैसला लीजिए, नहीं तो हमें आदेश जारी करना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकार जेल भेजने से क्यों डर रही है। CJI गवई ने कहा कि किसानों का स्थान विशेष है। हम उनकी वजह से भोजन कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पर्यावरण की रक्षा न हो। गवई ने कहा कि कुछ लोग सलाखों के पीछे जाएंगे तो इससे समाज में सख्त संदेश जाएगा।