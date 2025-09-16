Births and Deaths ratio: राजधानी दिल्ली का बिगड़ा लिंगानुपात, जन्मदर में आई कमी, मृत्यु दर बढ़ी, जानिए देश के का क्या है हाल

Sex ratio at birth in India: भारत में जन्म के समय लिंगानुपात एनएफएचएस सर्वेक्षण (वर्ष 2019-21) और 2022-23 के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1,000 बालकों पर लगभग 929 से 933 बालिकाओं का जन्म दर पहुंच गया था। जन्म के समय लिंगानुपात में एक प्रतिशत की गिरावट का मतलब है लगभग 1,800 महिलाओं की कमी आना होता है। भारत की अनुमानित जन्म दर 2023 में लगभग 18.4 प्रति 1,000 व्यक्ति थी जबकि 2022 में 19.1 थी। वहीं भारत में 2023 में अनुमानित मृत्यु दर 6.4 प्रति 1,000 व्यक्ति थी। प्यू रिसर्च सेंटर और एनएफएचएच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 2023 में प्रति महिला जन्म दर 1.2 और राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.1 थी। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रति मुस्लिम महिला जन्म ​दर 2.04 था।