Tariff ने सैकड़ों लोगों के जीवन को कर दिया तहस-नहस, 40 हजार कमाने वाला अब 350 के लिए भटक रहा, पढ़ें खास रिपोर्ट

जो लोग अभी भी कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया गया है कि उनके काम के घंटे और मजदूरी कम कर दी गई है। जिन निर्यातकों के ऑर्डर रुके हुए हैं या रद्द हो गए हैं, वे मौजूदा स्टॉक को बाहर भेजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि नया स्टॉक बिक नहीं पाएगा।