150 साल पुराने हटरी बाजार की ऐतिहासिक परंपरा बरकरार, ग्रामीण आज भी आते हैं खरीदारी के लिए, जानें क्या है खासियत?

दुर्ग शहर के हृदयस्थल में स्थित हटरी बाजार अपनी ऐतिहासिक धरोहर और व्यस्तता के लिए जाना जाता है। इस बाजार की स्थापना का कोई रिकॉर्ड नहीं हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों के पास 1913 में जमा किए गए बाजार टैक्स की रसीद आज भी है, ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि यह बाजार करीब डेढ़ सौ साल पुराना है।