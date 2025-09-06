Devdasi Survey: क्या है देवदासी प्रथा और किन महिलाओं और नाबालिगों को झेलना पड़ता है यौन शोषण, क्यों कर्नाटक सरकार करवा रही है सर्वे ?

NLSIU ने 62 देवदासी प्रथा की शिकार महिलाओं से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की थी। स्टडी में शामिल सभी महिलाएं अनुसूचित जातियों की थीं। अध्ययन में भाग लेने वाली 92% देवदासी महिलाएं नाबालिग थीं। इनमें से 74% महिलाओं के साथ पहली बार यौन संपर्क 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो चुका था। वहीं 50% महिलाएं नाबालिग होने पर यौन शोषण का शिकार हुई थीं। अध्ययन में भाग लेने वाली 62 महिलाओं में से 41 ऐसे परिवारों से थीं जहां कम से कम एक महिला इस काम में समर्पित थी और उनमें से 20 देवदासी महिलाओं की बेटियां थीं। 62 देवदासियों में से सिर्फ 2 ने ही पुलिस से संपर्क किया जबकि 87% महिलाओं को यौन शोषण का सामना करना पड़ा और 95% महिलाओं की तस्करी की गई।