मैच छोड़ मैदान से बाहर चले गए खिलाड़ी, कप्तान ने सिखाया सबक, सदियों तक नहीं भूलेगा कोई

जिसके बाद भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया। रिश्ता इतना खराब हो गया कि दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का भी विरोध होने लगा। वैसे तो 2012 के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्वीपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई। लेकिन अब एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने की मांग उठने लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया लेकिन यहां भी मैच न रोके जाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए आदेश दिया कि मुकाबले को रोका नहीं जाना चाहिए। दरअसल चार लॉ के छात्रों याचिका दायर की थी।