IND vs PAK मैच देखने वालों के लिए सुनील शेट्टी ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों के लिए कही ये बात

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। जब भी दोनों टीमें आमने-सामने आती हैं, तो मैदान पर सिर्फ रन और विकेट ही नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। एशिया कप 2025 में रविवार को होने वाला यह मुकाबला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। अप्रैल महीने में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत के जवाबी 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं।